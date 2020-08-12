Аэропорты РФ подняли цены на керосин

Керосин в российских аэропортах вырос в цене. Об этом авиаперевозчики написали в письме в адрес министра транспорта Евгения Дитриха. Они попросили провести проверку ценообразования на авиатопливо.

Авиакеросин по сравнению с июлем нынешнего года подорожал в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) на 62,1%. В воздушной гавани Красноярска цены поднялись на 48,6%. В Краснодаре — на 48,4%. Рост стоимости топлива, по словам авиаперевозчиков, также зафиксирован в аэропортах Домодедово, Жуковский и Пулково. Информацией об этом поделились "Известия".

Эксперты заявили, что в 2020 году авиационное топливо стоило дешевле, чем в 2019 году. На снижение цен повлияла пандемия коронавируса.