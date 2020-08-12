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5:49   12 Августа 2020
Общество

Минтруд опубликовал наиболее подверженные сокращению отрасли

Минтруд опубликовал наиболее подверженные сокращению отрасли

Министерство труда и социальной защиты РФ рассказало о самых подверженных сокращению сферах. Годом ранее под риском быть уволенными было вчетверо больше людей — 1,6% от числа всех работающих граждан.

Наибольшая угроза потерять работы наблюдается в торговле, бытовом обслуживании, административной и обеспечивающей работу сферах. Самыми стабильными оказались: логистика, консалтинг, металлургия, химическая и топливная промышленность, сообщает ТАСС.

В ведомстве заявили, что под риском увольнения находится около 217 тысяч трудоустроенных граждан России. Несмотря на это, рынок труда постепенно выходит из кризиса, связанного с ограничительными мерами вызванного коронавирусной инфекцией.

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Автор: Руслан Неглинный
#торговля #минтруд #обслуживание #коронавирус

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