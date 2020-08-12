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 Пенсионный фонд России напомнил о надбавках для 80-летних пенсионеров

Пенсионный фонд России напомнил о надбавках для 80-летних пенсионеров
Бойцы ОМОН в Минске берут штурмом подъезды жилых домов

Бойцы ОМОН в Минске берут штурмом подъезды жилых домов

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5:26   12 Августа 2020
Политика

Бойцы ОМОН в Минске берут штурмом подъезды жилых домов

Бойцы ОМОН в Минске берут штурмом подъезды жилых домов

Сотрудники ОМОН используют таран для штурма подъездов жилых домов на проспекте Рокоссовского в Минске. Там могут скрываться митингующие.

Вдоль проспекта выстроились люди с национальными флагами в руках. Они скандируют лозунги и пытаются перекрыть движение. Водители проезжающих автомобилей поддерживают их гудками. Силовики в этот район стянули спецтехнику. Информацией об этом поделился Sputnik Беларусь.

Столкновения сотрудников ОМОН с митингующими начались в минском парке имени Михаила Павлова. Демонстрантов сюда оттеснили от ближайшей станции метро.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Победу одержал действующий лидер Александр Лукашенко. По данным Центризбиркома, он получил 80,23% голосов. За Светлану Тихановскую проголосовали 9,9% избирателей.

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Автор: Яна Либерман
#минск #белоруссия #омон

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