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Родные погибших моряков "Курска" вспомнили трагедию 20-летней давности

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Родные погибших моряков "Курска" вспомнили трагедию 20-летней давности

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4:43   12 Августа 2020
Общество

Родные погибших моряков "Курска" вспомнили трагедию 20-летней давности

Родные погибших моряков "Курска" вспомнили трагедию 20-летней давности

Атомная подлодка "Курск" затонула 12 августа 2020 года. Родные погибших моряков хорошо помнят трагедию 20-летней давности, когда взрыв торпеды во время учений не оставил шансов 118 членам экипажа.

О матросе с "Курска" Максиме Боржове рассказала его старшая сестра Наталья. Брат, по ее словам, очень хотел служить на флоте и был рад, что попал на атомную подлодку. Семья Максима после аварии надеялась, что он выжил. Тело матроса нашли через год после трагедии. Сейчас его именем названа школа в Муроме. Для Натальи 12 августа — самый тяжелый день в году. В этом она призналась телеканалу "360".

Вдова капитан-лейтенанта Рашида Аряпова вспомнила, как узнала о трагедии. Она смотрела новости на НТВ, когда было объявлено, что "Курск" лег на дно. Надежда увидеть мужа живым таяла с каждым днем. Моряков подлодки, по ее словам, назвали погибшими 21 августа.

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Автор: Василий Пименов
#подлодка #курск #подводники

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