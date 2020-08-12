Пенсионный фонд России напомнил о надбавках для 80-летних пенсионеров

Когда пожилому человеку исполняется 80 лет, его пенсия автоматически увеличивается на сумму фиксированной выплаты. Достигшим этого преклонного возраста россиянам может быть назначена компенсационная выплата.

Пенсионеры, которые достигли 80-летнего возраста в 2020 году получат 5686,25 руб. Подавать заявление не нужно, деньги автоматически начисляются с даты рождения и выплачиваются со следующего месяца. Об этом сообщил Пенсионный фонд на своем сайте.

На компенсационную выплату в 1200 рублей ежемесячно могут рассчитывать неработающие граждане старше 80 лет, не стоящие на учете в службе занятости и не являющиеся получателем пенсии.