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4:09   12 Августа 2020
Экономика

Пенсионный фонд России напомнил о надбавках для 80-летних пенсионеров

Пенсионный фонд России напомнил о надбавках для 80-летних пенсионеров

Когда пожилому человеку исполняется 80 лет, его пенсия автоматически увеличивается на сумму фиксированной выплаты. Достигшим этого преклонного возраста россиянам может быть назначена компенсационная выплата.

Пенсионеры, которые достигли 80-летнего возраста в 2020 году получат 5686,25 руб. Подавать заявление не нужно, деньги автоматически начисляются с даты рождения и выплачиваются со следующего месяца. Об этом сообщил Пенсионный фонд на своем сайте.

На компенсационную выплату в 1200 рублей ежемесячно могут рассчитывать неработающие граждане старше 80 лет, не стоящие на учете в службе занятости и не являющиеся получателем пенсии.

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Автор: Юлия Яковлева
#пенсия #пенсионный фонд #надбавка

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