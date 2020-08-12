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3:34   12 Августа 2020
Политика

Сенатор от Калифорнии стала кандидатом в вице-президенты США от Байдена

Сенатор от Калифорнии стала кандидатом в вице-президенты США от Байдена

Кандидатом в вице-президенты США стала сенатор от Калифорнии Камала Харрис. Об этом заявил на своей странице в Twitter кандидат на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден.

Байден написал, что выбор в пользу Харрис стал огромной честью для него. Он назвал политика смелым борцом за права "маленького человека". Он также отметил, что Харрис является одной из самых достойных кандидатур в госслужбе. Об этом пишет РИА Новости.

Харрис также выставляла свою кандидатуру на пост президента США, но на выборах не набрала нужных голосов. Сенатор сможет занять роль лидера партии после ухода Байдена. У Харрис появился шанс стать первой женщиной на должности вице-президента.

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Автор: Василий Пименов
#сша #байден #харрис

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