Сенатор от Калифорнии стала кандидатом в вице-президенты США от Байдена

Кандидатом в вице-президенты США стала сенатор от Калифорнии Камала Харрис. Об этом заявил на своей странице в Twitter кандидат на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден.

Байден написал, что выбор в пользу Харрис стал огромной честью для него. Он назвал политика смелым борцом за права "маленького человека". Он также отметил, что Харрис является одной из самых достойных кандидатур в госслужбе. Об этом пишет РИА Новости.

Харрис также выставляла свою кандидатуру на пост президента США, но на выборах не набрала нужных голосов. Сенатор сможет занять роль лидера партии после ухода Байдена. У Харрис появился шанс стать первой женщиной на должности вице-президента.