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 Трамп: США ведут переговоры с РФ по ядерному разоружению

Трамп: США ведут переговоры с РФ по ядерному разоружению
3:03   12 Августа 2020
Политика

Трамп: США ведут переговоры с РФ по ядерному разоружению

Трамп: США ведут переговоры с РФ по ядерному разоружению

Ситуация вокруг переговоров России и США по ядерному разоружению является "самой крупной международного проблемой". Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Глава Белого дома отметил, что Вашингтон работает с Москвой над договоренностью о ядерных вооружениях, потому что "Россия этого хочет". Информацией об этом Трамп поделился в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

"Не думаю, что они будут ждать, и это замечательно. Это самая большая проблема в мире сегодня", — подчеркнул американский лидер.

В Вене 16 августа стартует новый раунд консультаций по стратегической стабильности между Россией и Соединенными Штатами. Делегацию РФ возглавит замглавы МИД Сергей Рябков.

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Автор: Василий Пименов
#сша #трамп #ядерное разоружение

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