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2:38   12 Августа 2020
Армия

Опубликованы обновленные правила популярного "танкового биатлона" 2020

Опубликованы обновленные правила популярного "танкового биатлона" 2020

Ежегодные танковые соревнования пройдут с 23 августа по 5 сентября на подмосковном военном полигоне Алабино. Из-за пандемии коронавируса были обновлены правила проведения.

В приоритете у организаторов "АрМИ-2020" — безопасность, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает "Вечерняя Москва".

Меры предосторожности максимальные: все прибывшие участники сдадут тест на коронавирус, команды будут изолированы друг от друга, планируется ежедневная дезинфекция военной техники и помещений, в которых будут проживать военнослужащие. Обязательным станет ношение масок, перчаток, использование антисептика.

Как и в прошлые годы, Федерация танкового биатлона совместно с Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы будет бесплатно по будням пропускать 500 человек по заранее подготовленным спискам на мероприятие.

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Автор: Ирина Большунова
#танки #биатлон #алабино

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