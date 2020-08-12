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2:04   12 Августа 2020
Общество

Красовский осудил ЛГБТ-активистов из США за навязывание своих взглядов

Красовский осудил ЛГБТ-активистов из США за навязывание своих взглядов

Депутат ГД Виталий Милонов и журналист Антон Красовский побеседовали на темы, которые "не принято было поднимать". Об этом сообщает ФАН-ТВ.

Красовский отметил, что ЛГБТ-активисты часто вступают в противостояние с религиозными деятелями. По его словам, в странах "англо-американской демократии" часто могут подать в суд за общественно-политическую позицию. Это является подобием навязывания ценностей.

Журналист привел в пример ситуацию, когда исповедующая баптизм старуха отказывалась делать букет на свадьбу для геев. По его словам, на нее за это сразу подают в суд. Он выразил несогласие с подобным подходом, отмечает ФАН.

Красовский также отметил, что каждый человек имеет право на выбор своих ценностей и религии. Журналист заявил, что по американской традиции активисты гей-движения специально провоцируют представителей религии.

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Автор: Юлия Яковлева
#милонов #лгбт #красовский

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