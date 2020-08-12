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1:27   12 Августа 2020
Общество

Беглов постановил провести генуборку во всех учебных заведениях Петербурга

Беглов постановил провести генуборку во всех учебных заведениях Петербурга

Генеральная уборка и дезинфекция должны быть проведены во всех учебных заведениях Санкт-Петербурга. Об этом губернатор города Александр Беглов заявил на заседании совета по противодействию распространению коронавируса.

Чиновник отметил, что в каждой учебной организации обязательно должно находиться оборудование обеззараживающее воздух в помещении. Учреждения для несовершеннолетних, такие как детские сады и школы, будут оснащены бесконтактными термометрами, дозаторами с антисептическим раствором для обработки рук и иными дезинфицирующими средствами, сообщает ЗакС.Ру.

По возможности в образовательных заведениях будут оборудованы несколько входов. За всеми классами закрепится постоянный кабинет и выход из здания. Все учебные организации должны будут составить график прихода, заявил Александр Беглов .

На 11 августа в Санкт-Петербурге известно о 33,2 тысячах случаев COVID-19. Выздоровело к этому времени 24 165 человек.

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Автор: Юлия Яковлева
#беглов #школы #учебные заведения #коронавирус

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