Российские власти планируют повысить компенсации морального ущерба

Суммы моральных компенсаций пострадавшим в России могут стать больше. С такой инициативой выступил Верховный суд РФ.

Россияне могут теперь потребовать средства за моральный ущерб при невозможности ведения активной общественной жизни после нанесения физических травм и аналогичных вариантов. Граждане РФ в качестве моральных компенсаций получают выплаты в размере от 50 до 200 тысяч рублей. Об этом информирует "Российская газета".

Существуют и исключения, так как в законе не зафиксированы нижняя и максимальная суммы выплат, поэтому суды должны опираться на "требования разумности и справедливости".