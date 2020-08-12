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0:51   12 Августа 2020
Общество

Российские власти планируют повысить компенсации морального ущерба

Российские власти планируют повысить компенсации морального ущерба

Суммы моральных компенсаций пострадавшим в России могут стать больше. С такой инициативой выступил Верховный суд РФ.

Россияне могут теперь потребовать средства за моральный ущерб при невозможности ведения активной общественной жизни после нанесения физических травм и аналогичных вариантов. Граждане РФ в качестве моральных компенсаций получают выплаты в размере от 50 до 200 тысяч рублей. Об этом информирует "Российская газета".

Существуют и исключения, так как в законе не зафиксированы нижняя и максимальная суммы выплат, поэтому суды должны опираться на "требования разумности и справедливости".

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Автор: Борис Нестеров
#рф #выплаты #моральный ущерб

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