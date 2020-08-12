Минтруд напомнил об условиях перевода на удаленный режим работы

Условия перевода на удаленную работу оговариваются по обоюдному согласию между работником и работодателем. Минтруд рассказал о новом законопроекте и об особенностях регулирования дистанционной работы.

Нормативно-правовой акт об особенностях регулирования дистанционной работы был принят Государственной думой в июле в первом чтении, передает издание ТАСС. Эта инициатива дополняет и объясняет положение главы 49.1 Трудового кодекса России.

Работодатель вправе перевести сотрудника на удаленную работу. Для этого необходимо выпустить специальный приказ, в котором будут закреплены все условия труда: рабочее время, отдых удаленных сотрудников, возможность находиться офлайн. Срок, на который работник переводится на работу "из дома", обсуждается индивидуально.