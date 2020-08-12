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0:00   12 Августа 2020
Общество

Минтруд напомнил об условиях перевода на удаленный режим работы

Минтруд напомнил об условиях перевода на удаленный режим работы

Условия перевода на удаленную работу оговариваются по обоюдному согласию между работником и работодателем. Минтруд рассказал о новом законопроекте и об особенностях регулирования дистанционной работы.

Нормативно-правовой акт об особенностях регулирования дистанционной работы был принят Государственной думой в июле в первом чтении, передает издание ТАСС. Эта инициатива дополняет и объясняет положение главы 49.1 Трудового кодекса России.

Работодатель вправе перевести сотрудника на удаленную работу. Для этого необходимо выпустить специальный приказ, в котором будут закреплены все условия труда: рабочее время, отдых удаленных сотрудников, возможность находиться офлайн. Срок, на который работник переводится на работу "из дома", обсуждается индивидуально.

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Автор: Яна Либерман
#министерство труда #коронавирус #удаленная работа

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