Меркель рассказала Шредеру о желании достроить "Северный поток — 2"

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер лично обратился к нынешнему немецкому руководителю Ангеле Меркель с просьбой поддержать "Северный поток — 2". Глава ФРГ заверила его, что не допустит вмешательства США в энергетическую политику.

Бывший глава ФРГ попросил нынешнего о помощи в завершении строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает немецкое экономическое издание Wirtschaftswoche, ссылаясь на собственные источники.

По информации СМИ, Шредер в последнее время несколько раз беседовал с Меркель на тему поддержки проекта. Глава страны уверила его в том, что Германия не будет мириться с курсом вмешательства США во внутреннюю энергетическую политику.

Канцлер ФРГ рассказала своему предшественнику, что поддерживает "Северный поток — 2" и убеждает критиков в Евросоюзе в целесообразности этого проекта. Меркель также дала понять Шредеру, что не хочет принимать ответные меры против Вашингтона, опосаясь развязать торговую войну между ЕС и США.