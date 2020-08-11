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22:52   11 Августа 2020
Политика

Жена Цепкало обратилась к мировому сообществу в поддержку Тихановской

Жена Цепкало обратилась к мировому сообществу в поддержку Тихановской

Жена экс-кандидата в президенты Белоруссии Вероника Цепкало записала видеообращение в поддержку другой кандидатки Светланы Тихановской. Она призвала мировое сообщество признать Тихановскую "законно избранным президентом".

В своем видеообращении Цепкало попросила мировое сообщество "остановить беспредел" в Белоруссии и признать победу Тихановской, передает Федеральное агентство новостей. Сама Цепкало находится в России.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. В результате была объявлена победа Александра Лукашенко. Люди начали выходить на улицы, протестуя против окончательных итогов президентских выборов. Акции привели к массовым задержаниям, несколько человек пострадали.

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Автор: Яна Либерман
#выборы #белоруссия #александр лукашенко #светлана тихановская #вероника цепкало

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