Жена Цепкало обратилась к мировому сообществу в поддержку Тихановской

Жена экс-кандидата в президенты Белоруссии Вероника Цепкало записала видеообращение в поддержку другой кандидатки Светланы Тихановской. Она призвала мировое сообщество признать Тихановскую "законно избранным президентом".

В своем видеообращении Цепкало попросила мировое сообщество "остановить беспредел" в Белоруссии и признать победу Тихановской, передает Федеральное агентство новостей. Сама Цепкало находится в России.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. В результате была объявлена победа Александра Лукашенко. Люди начали выходить на улицы, протестуя против окончательных итогов президентских выборов. Акции привели к массовым задержаниям, несколько человек пострадали.