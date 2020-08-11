Милонов обсудил с Красовским современные проблемы христианства и ЛГБТ

Россия никогда не поддерживала разговоры на постыдные темы. Об этом заявил депутат ГД Виталий Милонов в эфире "Милонов-шоу".

Милонов в ходе шоу с гостем Антоном Красовским, который известен тем, что первый открыто заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации и положительном ВИЧ-статусе, сообщил, что в России всегда частая жизнь считалась непубличной. По его словам, в РФ никогда не было правилом заглядывать другому в штаны. Об этом пишет Федеральное агентство новостей

Милонов рассказал, что в Европе сейчас существует общественное порицание за высказывание мнения, которое отличается от общепринятого. Толерантный Запад осуждает тех, кто придерживается библейского подхода к греху. По мнению Милонова, такая позиция в Европе сейчас близка к экстремистской.