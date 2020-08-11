Турция ввела новые правила на перевоз ручной клади при авиаперелетах

Турецкое правительство обязало все авиакомпании ввести новые ограничения для пассажиров на провоз ручной клади. Теперь в салон можно проносить только рюкзаки и небольшие наплечные сумки.

На борт самолета разрешено также взять с собой ноутбук, фотоаппарат или плеер. В ручную кладь можно поместить детские вещи, которые покупались в аэропорту. Все остальные предметы лучше сдавать в багаж.

Отмечается, что на фоне роста числа заболевших COVID-19 снижается спрос на турецкие курорты. Вместо того, чтобы ввести необходимые меры для обеспечения безопасности людей от коронавируса, Анкара постепенно уменьшает цены на курорты, заманивая любителей путешествовать, передает ФАН.