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21:45   11 Августа 2020
Общество

Турция ввела новые правила на перевоз ручной клади при авиаперелетах

Турция ввела новые правила на перевоз ручной клади при авиаперелетах

Турецкое правительство обязало все авиакомпании ввести новые ограничения для пассажиров на провоз ручной клади. Теперь в салон можно проносить только рюкзаки и небольшие наплечные сумки.

На борт самолета разрешено также взять с собой ноутбук, фотоаппарат или плеер. В ручную кладь можно поместить детские вещи, которые покупались в аэропорту. Все остальные предметы лучше сдавать в багаж.

Отмечается, что на фоне роста числа заболевших COVID-19 снижается спрос на турецкие курорты. Вместо того, чтобы ввести необходимые меры для обеспечения безопасности людей от коронавируса, Анкара постепенно уменьшает цены на курорты, заманивая любителей путешествовать, передает ФАН.

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Автор: Яна Либерман
#рф #турция #перелет #пандемия

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