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21:34   11 Августа 2020
Ближнее зарубежье

Карасев: Киев боится, что Запад вынудит выполнять Минские соглашения

Карасев: Киев боится, что Запад вынудит выполнять Минские соглашения

Киев боится, что Германия и Франция в ближайшее время начнут оказывать серьезное давление на украинский истеблишмент, вынуждая его выполнять Минские соглашения в полном объеме. Такое мнение в эфире телеканала «Наш» высказал украинский политолог Вадим Карасев.

«Наша власть боится того, что немцы и французы с конца лета начнут нас серьено поддавливать в сторону реализации Минского соглашения. Перемирие уже есть – это успешный кейс, а дальше амнистия и выборы. Может быть то, что отменили выборы на подконтрольной Киеву части Донбасса, чтобы провести выборы вместе на неподконтрольной и подконтрольной части Донбасса, я не исключаю такую игру», — говорит эксперт.

Напомним, Верховная рада назначила выборы на 25 октября, но при этом на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей они не состоятся. Такое решение противоречит Минским соглашениям, согласно которым выборы должны пройти до передачи Киеву участка государственной границы, а не после них.

Политолог опасается, что из-за давления со стороны Германии, Франции и России властям Украины придется пойти против воли Соединенных Штатов.

«Зеленский недаром был на Донбассе два дня – чтобы почувствовать обстановку. Далее может начаться разведение войск на некоторых участках, как говорил Ермак», — считает Карасев.

Карасев: Киев боится, что Запад вынудит выполнять Минские соглашения

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами стали более 13 тысяч человек.

С 27 июля в Донбассе действует очередное бессрочное перемирие, но стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в его нарушениях. Вопрос урегулирования обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «нормандского формата».

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Автор: Арсений Аскольский
#донбасс #украина #минские соглашения

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