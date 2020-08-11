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20:42   11 Августа 2020
Армия

Военные ВСУ случайно взорвали беспилотник, уронив его на минное поле

Военные ВСУ случайно взорвали беспилотник, уронив его на минное поле

Украинские военнослужащие попытались с помощью беспилотника атаковать позиции защитников Донбасса. Однако управлявший дроном украинский силовик не справился с управлением и взорвал аппарат, уронив его на минное поле.

Украинские военные попытались совершить огневую провокацию, сообщил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Олег Никитин.

На Мариупольском направлении в районе населенного пункта Ленинское украинские силовики применили беспилотный летательный аппарат типа "Квадрокоптер", на котором было закреплено устройство для сброса ВОГ, передает "ПолитНавигатор". Сброс гранатометного выстрела был зафиксирован за 300 метров до позиций ДНР.

Как выяснилось, украинские военные осуществляли запуск беспилотника в состоянии алкогольного опьянения. В результате оператор не справился с управлением и дрон свалился на минное поле.

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Автор: Кристина Мокроусова
#донбасс #украина #всу

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