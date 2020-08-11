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21:14   11 Августа 2020
Россия

Леонков объяснил задание американского беспилотника над Чукотским морем

Леонков объяснил задание американского беспилотника над Чукотским морем

США хотели использовать беспилотник-разведчик в качестве наживки, чтобы российская сторона засветила свои огневые точки. Так военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал сообщение Национального центра управления обороной РФ о том, что три истребителя РФ перехватили БПЛА RQ-4B Global Hawk в небе над Чукотским морем.

После того как беспилотник развернулся от границы, истребители вернулись на аэродром базирования. Сигналить БПЛА о том, что он летит не туда — нет смысла, заметил Леонков в беседе с ФАН.

«Человек, который им управляет, может находиться от него за сотни, а то и за тысячи километров, а сам БПЛА не оснащен средствами оповещения о состоянии воздушной обстановки вокруг себя. Аппарат вылетает как разведчик и работает по наземным объектам, не замечая даже облучения со стороны средств противовоздушной обороны. Так что, когда он залетает в чье-либо воздушное пространство и ведет себя неподобающим образом, то его либо сбивают, либо принуждают к посадке», — объяснил военный эксперт.

Решение военного командования США отправить к северным границам России Global Hawk в надежде на то, что российские операторы его не заметят, сложно назвать разумным, уверен Леонков.

«Если бы беспилотник "зарвался" и полетел куда не следует — они бы его в итоге сбили. Подчеркиваю, это сделали бы именно самолеты! Ведь американцы все время хитрят и подыскивают подходы к воздушной обороне РФ, чтобы та как-то среагировала.  Думаю, Global Hawk был своеобразной наживкой. США рассчитывали, что мы засветим свои огневые точки», — считает специалист.

Вооруженные силы России среагировали так, как американские военные даже не смогли предположить, говорит эксперт. Американскому БПЛА пришлось с позором лететь обратно, признав провал своей миссии. По словам Леонкова, если бы Global Hawk пересек нашу границу, он бы тут же оказался сбит без каких-либо дипломатических последствий для РФ.

«Нарушил — получил ракетой», — заключил военный эксперт.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #бпла #леонков

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