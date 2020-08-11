Два Ту-160 перелетели из Саратовской области в Анадырь в рамках учений

Дальность перелета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 ВКС РФ из Саратовской области на Чукотку составил около 7 тысяч километров. Перелет был совершен в рамках летно-тактических учений дальней авиации.

Очередной, третий по счету перелет из Саратовской области на Чукотку совершили стратегические бомбардировщики Ту-160 в рамках учений, в которых приняли участие также Ту-95МС и Ту-22М3. "Интерфакс" напоминает, что аналогичные перелеты совершались в 2018 и 2019 годах.

Особенность аэродрома в Анадыре в том, что это самый восточный российский военный аэродром, расположенный в Чукотке, где Россия имеет морскую границу с США. Во время длительного полета экипажи выполнили ряд учебных заданий, предусмотренных по плану учений.