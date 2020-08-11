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20:33   11 Августа 2020
Происшествия

Nation News: оппозиционеры из РФ вмешиваются в дела Белоруссии

Nation News: оппозиционеры из РФ вмешиваются в дела Белоруссии

Представители российской "оппозиции" высказались по поводу незаконных акций в Белоруссии и открыто поддержали беспорядки. Члены нежелательного движения "Открытая Россия" приехали в республику якобы для освещения выборов, поддержав митинги.

Исполнительный директор "Объединенных демократов" Андрей Пивоваров был задержан на белорусской границе. Членов организации Артема Важенкова и Игоря Рогова, в свою очередь, задержали в Минске после освещения беспорядков.

Беглый олигарх Михаил Ходорковский также публично поддержал протесты в Минске, транслируя повестку "борьбы с тиранией и режимом", передает издание Nation News.

Блогер Алексей Навальный распространяет рекомендации по участию в незаконных акциях и заявляет, что президент Александр Лукашенко "проиграл выборы". Примечательно, что в результате голосования Лукашенко стал президентом Белоруссии с результатом 80,23% голосов, выиграв у своего основного конкурента Светланы Тихановской, которая набрала всего 9, 9%.

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Автор: Василий Пименов
#выборы #акции #минск #вмешательство

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