Nation News: оппозиционеры из РФ вмешиваются в дела Белоруссии

Представители российской "оппозиции" высказались по поводу незаконных акций в Белоруссии и открыто поддержали беспорядки. Члены нежелательного движения "Открытая Россия" приехали в республику якобы для освещения выборов, поддержав митинги.

Исполнительный директор "Объединенных демократов" Андрей Пивоваров был задержан на белорусской границе. Членов организации Артема Важенкова и Игоря Рогова, в свою очередь, задержали в Минске после освещения беспорядков.

Беглый олигарх Михаил Ходорковский также публично поддержал протесты в Минске, транслируя повестку "борьбы с тиранией и режимом", передает издание Nation News.

Блогер Алексей Навальный распространяет рекомендации по участию в незаконных акциях и заявляет, что президент Александр Лукашенко "проиграл выборы". Примечательно, что в результате голосования Лукашенко стал президентом Белоруссии с результатом 80,23% голосов, выиграв у своего основного конкурента Светланы Тихановской, которая набрала всего 9, 9%.