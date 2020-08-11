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20:24   11 Августа 2020
Политика

Министр обороны Грузии заявил, что Саакашвили нельзя допускать к власти

Министр обороны Грузии заявил, что Саакашвили нельзя допускать к власти

Команда Саакашвили привела Грузию к войне 2008 года в Южной Осетии. Политику бывшего президента раскритиковал Ираклий Гарибашвили, нынешний министр обороны страны.

Военный министр Гарибашвили утверждал, что правление нынешнего премьер-министра Бидзины Иванишвили принесло Грузии стабильность и свободу, а также вернуло достоинство грузинскому народу.

Ранее Саакашвили посчитал, что действия премьер-министра Грузии уничтожают страну. Кроме того, политик сообщил о своих планах относительно Грузии и Украины.

Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября.

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Автор: Руслан Неглинный
#медведев #саакашвили #грузия #Гарибашвили

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