Уникальный инфекционный центр построили в Башкирии всего за 55 дней

Власти Башкортостана в рамках Всероссийского форума здравоохранения рассказали об инфекционной больнице, которую построили за рекордные 55 дней.

Инфекционный центр, с высоты птичьего полета похожий на национальный цветок республики, уже работает и принимает пациентов. О рекордных сроках, за которые он был построен, ранее можно было услышать только в китайских новостях, заявляет первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров. Однако им удалось перенять опыт коллег из Китая.

Центр оснащен современными технологиями, даже ливневая вода проходит очистку. Круглосуточно принимать пациентов готовы 100 инфекционных боксов, передает телеканал "360".

Отдельно отмечается форма центра: с высоты птичьего полета он напоминает национальный цветок республики — курай. Андрей Назаров заявил, что инфекционная больница стала украшением Башкортостана.