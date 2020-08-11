Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Уникальный инфекционный центр построили в Башкирии всего за 55 дней

Уникальный инфекционный центр построили в Башкирии всего за 55 дней

 Участились факты подделки лимонадов известных марок в Турции

Участились факты подделки лимонадов известных марок в Турции
Российским учителям напомнили о надбавке за классное руководство с сентября

Российским учителям напомнили о надбавке за классное руководство с сентября

 Польский суд не отпустил экс-главу «Укравтодора» под залог

Польский суд не отпустил экс-главу «Укравтодора» под залог
Дегтярев пригласил активных жителей Хабаровска в Народный совет региона

Дегтярев пригласил активных жителей Хабаровска в Народный совет региона

 Политолог Шаповалов раскритиковал доклад "Либеральной миссии" о России

Политолог Шаповалов раскритиковал доклад "Либеральной миссии" о России
Уникальный инфекционный центр построили в Башкирии всего за 55 дней

Уникальный инфекционный центр построили в Башкирии всего за 55 дней

 Участились факты подделки лимонадов известных марок в Турции

Участились факты подделки лимонадов известных марок в Турции
Российским учителям напомнили о надбавке за классное руководство с сентября

Российским учителям напомнили о надбавке за классное руководство с сентября

 Польский суд не отпустил экс-главу «Укравтодора» под залог

Польский суд не отпустил экс-главу «Укравтодора» под залог
Дегтярев пригласил активных жителей Хабаровска в Народный совет региона

Дегтярев пригласил активных жителей Хабаровска в Народный совет региона

 Политолог Шаповалов раскритиковал доклад "Либеральной миссии" о России

Политолог Шаповалов раскритиковал доклад "Либеральной миссии" о России
20:14   11 Августа 2020
Происшествия

Житель Стамбула вспыхнул в ходе разборок со своим братом

Житель Стамбула вспыхнул в ходе разборок со своим братом

Турок поджег младшего брата в Стамбуле. Молодой человек облил родственника растворителем в ходе конфликта.

Инцидент произошел около 17:30 10 августа в районе Бейоглу. Родственники начали ссориться на улице. Мужчина пришел на работу к брату с бутылкой горючего вещества. Он поджег своего оппонента в ходе конфликта. Свидетели происходящего начали тушить пострадавшего водой, передает Федеральное агентство новостей.

Врачи прибыли на место происшествия. Потерпевшего госпитализировали в больницу. Виновника доставили в полицейский участок. Правоохранители расследуют дело.

Криминогенная ситуация в Турции обострилась с приездом туристов. Накануне в городе Орду заживо сожгли молодую девушку. Поджог устроил ее возлюбленный, который разозлился во время бытового конфликта.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#турция #стамбул #поджог #братья

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...