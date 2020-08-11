Житель Стамбула вспыхнул в ходе разборок со своим братом

Турок поджег младшего брата в Стамбуле. Молодой человек облил родственника растворителем в ходе конфликта.

Инцидент произошел около 17:30 10 августа в районе Бейоглу. Родственники начали ссориться на улице. Мужчина пришел на работу к брату с бутылкой горючего вещества. Он поджег своего оппонента в ходе конфликта. Свидетели происходящего начали тушить пострадавшего водой, передает Федеральное агентство новостей.

Врачи прибыли на место происшествия. Потерпевшего госпитализировали в больницу. Виновника доставили в полицейский участок. Правоохранители расследуют дело.

Криминогенная ситуация в Турции обострилась с приездом туристов. Накануне в городе Орду заживо сожгли молодую девушку. Поджог устроил ее возлюбленный, который разозлился во время бытового конфликта.