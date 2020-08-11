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20:10   11 Августа 2020
Политика

Дегтярев пригласил активных жителей Хабаровска в Народный совет региона

Дегтярев пригласил активных жителей Хабаровска в Народный совет региона

Жителям Хабаровского края предложили создать Народный совет. Социологи, политологи и преподаватели ведущих вузов региона встретились с врио губернатора Михаилом Дегтяревым и обсудили идею неформального общения с жителями региона.

Дегтярев заявил, что хочет создать механизм взаимодействия с населением без посредничества чиновников и партий. Врио губернатора отметил, что встретил достаточно талантливых людей в каждой точке края, где успел побывать. Он надеется, что его поручение создать чат в WhatsApp поможет быть на связи с политологами и социологами.

Дегтярев пригласил всех желающих объединиться и создать неформальную площадку для общения власти и народа, сообщает РИА Новости.

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Автор: Илья Романович
#хабаровск #дегтярев #народный совет

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