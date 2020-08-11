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 Политолог Шаповалов раскритиковал доклад "Либеральной миссии" о России

Политолог Шаповалов раскритиковал доклад "Либеральной миссии" о России
20:10   11 Августа 2020
Политика

Политолог Шаповалов раскритиковал доклад "Либеральной миссии" о России

Политолог Шаповалов раскритиковал доклад "Либеральной миссии" о России

Фонд "Либеральная миссия" разместил доклад, который посвятил выборам 13 сентября 2020 года, оценив ситуацию в России как "департизацию". О докладе сразу же написало оппозиционное СМИ Znak.

Издание в своем материале делает акцент на описании истории выборов, которую обозначило как "уничтожение" партийной системы, пишет ФАН.

Критику у либералов вызвали некоторые изменения в России, которые полностью обоснованы, демократичны и отвечают интересам российских граждан. Автор доклада Александр Кынев возмутился уменьшением доли избираемых по партийным спискам депутатов. На самом же деле мера увеличивает ответственность парламентариев перед избирателями, а также дает возможность принять участие в выборах беспартийным кандидатам и кандидатам от небольших партий. Проще говоря, мера вполне отвечает требованиям демократии.

Политолог Владимир Шаповалов подтвердил демократичность существующей системы, подвергнув критике доклад "Либеральной миссии". Он подчеркнул, что смешанная избирательная система является доминирующей в большинстве европейских стран.

"В этом смысле российская практика находится в русле европейской демократической политической традиции", — подытожил эксперт.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #доклад #шаповалов #либеральная миссия

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