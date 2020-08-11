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20:05   11 Августа 2020
Общество

Участились факты подделки лимонадов известных марок в Турции

Участились факты подделки лимонадов известных марок в Турции

Употребление неизвестных напитков и контрафактных лимонадов в Турции может заметно подорвать здоровье россиян во время отдыха.

Повышенное содержание сахара и консервантов может привести к развитию стадии преддиабета. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог, диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова.

Турецкие компании стали чаще подделывать лимонады, выдавая некачественный продукт для туристов за освежающий лимонад. Эксперт отметила, что употребление такого напитка хотя бы в течение недели может нанести существенный вред здоровью отдыхающим из России.

"Такой продукт подстегивает поджелудочную железу и приводит к накоплению жирных кислот в печени. Это называется "неалкогольная жировая болезнь печени", — пояснила специалист в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН).

Отличить качественный напиток от вредоносной подделки можно лишь в лабораториях. По словам Диановой, только слишком интенсивный цвет лимонада может говорить о присутствии химикатов.

"Я бы поостереглась покупать что-то кроме минеральной воды известных брендов. В остальных случаях, если вы не владеете языком, то вы не сможете понять, что вы употребляете", — подчеркнула медик.

Эксперт призвала россиян во время отдыха в Турции не рисковать, поскольку недобросовестные производители и продавцы могут разливать воду из непонятных источников.

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Автор: Илья Романович
#турция #туризм #лимонад

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