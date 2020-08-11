Росстат оценил потери экономики во втором квартале 2020 года

Индекс физического объема ВВП во втором квартале 2020 года относительно аналогичного периода прошлого года, по предварительной информации, достиг показателя в 91,5%, то есть падение ВВП составило 8,5%. Об этом сообщается в докладе Росстата.

Представители Росстата проводили оценку производственным методом, основываясь на оперативной информации о динамике производства крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики.

Эксперты отмечают, что падение ВВП РФ во втором квартале оказалось меньше, чем прогнозировали аналитики. По предварительным оценкам Минэкономразвития, падение ВВП должно было составить 9,6%. Центробанк же прогнозировал 9,5-10%.

Телеканал "360" сообщал, что аналитики международного рейтингового агентства Fitch подтвердили стабильный рейтинг России после пандемии COVID-19.