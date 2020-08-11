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19:59   11 Августа 2020
Россия

Росстат оценил потери экономики во втором квартале 2020 года

Росстат оценил потери экономики во втором квартале 2020 года

Индекс физического объема ВВП во втором квартале 2020 года относительно аналогичного периода прошлого года, по предварительной информации, достиг показателя в 91,5%, то есть падение ВВП составило 8,5%. Об этом сообщается в докладе Росстата.

Представители Росстата проводили оценку производственным методом, основываясь на оперативной информации о динамике производства крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики.

Эксперты отмечают, что падение ВВП РФ во втором квартале оказалось меньше, чем прогнозировали аналитики. По предварительным оценкам Минэкономразвития, падение ВВП должно было составить 9,6%. Центробанк же прогнозировал 9,5-10%.

Телеканал "360" сообщал, что аналитики международного рейтингового агентства Fitch подтвердили стабильный рейтинг России после пандемии COVID-19.

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Автор: Илья Романович
#россия #падение #ввп

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