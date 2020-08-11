Сатановский объяснил, почему Россия ответить на претензии США по СП-2

Заявления немецкой компании Uniper о возможной заморозке проекта «Северный поток — 2» из-за американских санкций демонстрирует «свинское» отношение к Европы к России. Об этом политолог Евгений Сатановский написал в своем Telegram-канале.

«У нас на этих направлениях такая толпа "котов Леопольдов" сидит, которые сразу объяснят, почему они неправы, но мы с ними конфликтовать никак не можем, они себя ведут как свиньи, а мы как люди, они не придерживаются правил, а мы придерживаемся, и вообще нам с ними еще надо об этом договариваться, и о том, и еще вон о том…», – считает Сатановский.

Ранее немецкая компания Uniper предупредила инвесторов, что проект «Северный поток—2», партнером которого она является, может быть задержан или вовсе не завершен. Такую позицию кредитор обосновал усилением санкций со стороны США. Они распространяются на всех участников проекта.

Комментируя ситуацию, Сатановский отметил, что речь идет о 40 миллиардах долларов. При этом российские инвестиции составляют 31 миллиард. Такими суммами РФ разбрасываться точно не станет, независимо от того, как после этого будут развиваться отношения с Вашингтоном или Евросоюзом, считает эксперт.

Проект газопровода «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год через Балтийское море. Газопровод пройдет через территориальные воды и исключительные экономические зоны РФ, Германии, Дании, Финляндии и Швеции. Проект уже выполнен на 90%. Долгое время СП-2 ожидал укладки оставшихся 10% труб.

США выступают против проекта, поскольку стремятся навязать европейским государствам поставки своего сжиженного природного газа. В конце 2019 года власти США приняли оборонный бюджет, который предусматривает санкции против компаний, которые участвуют в прокладке газопровода. Это вынудило отказаться от работ швейцарскую Allseas.

В конце июля сенат США одобрил оборонный бюджет, предусматривающий дополнительные санкции против СП-2.

Вместе с тем глава МИД России Сергей Лавров заявил о скором завершении строительства «Северного потока— 2». Об этом стало известно на пресс-конференции по итогам переговоров с министром из ФРГ Хайко Маасом. По словам дипломата, к этому стремятся все участники проекта,