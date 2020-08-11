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19:42   11 Августа 2020
Политика

Американский сенатор Риш отреагировал на президентские выборы в Белоруссии

Американский сенатор Риш отреагировал на президентские выборы в Белоруссии

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко стоит покинуть свой пост, если его переизбрание окажется недемократическим. Об этом заявил глава комитета Сената США по международным делам Джим Риш.

По его словам, Лукашенко должен позволить провести подлинный подсчет результатов голосования на выборах президента республики и уйти в отставку, если окажется, что он не был переизбран демократическим путем. Также Риш добавил, что президенту Белоруссии необходимо немедленно прекратить подавление СМИ и отключение Сети, передает РИА Новости.

"Мирная передача власти жизненно необходима для будущего Белоруссии и ее суверенитета", — сказано в письменном заявлении американского сенатора.

В воскресенье в Белоруссии прошли выборы главы страны. По информации ЦИК, Лукашенко набрал 80,08%.

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Автор: Яна Либерман
#сша #белоруссия #лукашенко #риш

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