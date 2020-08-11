Российским учителям напомнили о надбавке за классное руководство с сентября

Все классные руководители в российских школах с 1 сентября будут получать федеральную надбавку в размере 5 тысяч рублей, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

В скором времени российские власти начнут оказывать материальную поддержку некоторым категориям учителей. На выплату в пять тысяч рублей смогут рассчитывать все классные руководители.

Количество учеников в классе на размер надбавки влиять не будет. Для всех педагогов она будет фиксированной, отметил министр просвещения РФ.

Начисление денежных средств начнется в России с сентября. За сохранением всех региональных выплат классным руководителям будут следить непосредственно в ведомстве, подчеркнул Кравцов.