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19:31   11 Августа 2020
Армия

Курдские радикалы стягивают силы в Дейр эз-Зор силы для подавления протестов

Курдские радикалы стягивают силы в Дейр эз-Зор силы для подавления протестов

Курдские боевики "Сирийских демократических сил" стягиваются в бунтующий район Дибана, с целью подавить протесты местного арабского населения.

Местные арабские племена в провинции Дейр-эз-Зор выдвигают ультиматум США после массовых бунтов и возросшего недовольства,сообщает ФАН. В Дибане состоялась встреча шейхов и старейшин племен, по итогам которой на американских военных и курдских боевиков накладывалась ответственность за притеснения арабского народа. Курдские силы уже выдвинулись на территорию Дибана, с полной решимостью подавлять бунт.

Ряд шейхов заявили о создании "Армии аль-акидат" для сопротивления вражеским силам США и курдов. Их поддержал Наваф аль-Башир, шейх племени баггара, также заявивший о начале освободительной войны. Он призвал сформировать полноценную армию и политические органы, что будут контролировать борьбу против оккупационных сил. В дальнейшем власть планируется передать в руки законного правительства Сирии.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #сирия #курды

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