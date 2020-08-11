СК возбудил еще семь уголовных дел против основателя "Омбудсмена полиции"

СК РФ возбудил еще семь уголовных дел в отношении основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.

Всего следователи рассмотрят 14 дел против Воронцова, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Тюленева. В отношении основателя паблика возбуждено шесть дел за оскорбление представителя власти и одно дело за незаконное изготовление порнографических материалов.

Тверской суд Москвы 8 мая поместил Воронцова в СИЗО. Ему предъявляли четыре уголовных обвинения по статьям "Вымогательство" и "Незаконный оборот порнографических материалов". По данным следствия, арестованный вымогал у полицейского 300 тысяч рублей за нераспространение личной информации.