Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Уникальный инфекционный центр построили в Башкирии всего за 55 дней

Уникальный инфекционный центр построили в Башкирии всего за 55 дней

 Участились факты подделки лимонадов известных марок в Турции

Участились факты подделки лимонадов известных марок в Турции
Российским учителям напомнили о надбавке за классное руководство с сентября

Российским учителям напомнили о надбавке за классное руководство с сентября

 Польский суд не отпустил экс-главу «Укравтодора» под залог

Польский суд не отпустил экс-главу «Укравтодора» под залог
Дегтярев пригласил активных жителей Хабаровска в Народный совет региона

Дегтярев пригласил активных жителей Хабаровска в Народный совет региона

 Политолог Шаповалов раскритиковал доклад "Либеральной миссии" о России

Политолог Шаповалов раскритиковал доклад "Либеральной миссии" о России
Уникальный инфекционный центр построили в Башкирии всего за 55 дней

Уникальный инфекционный центр построили в Башкирии всего за 55 дней

 Участились факты подделки лимонадов известных марок в Турции

Участились факты подделки лимонадов известных марок в Турции
Российским учителям напомнили о надбавке за классное руководство с сентября

Российским учителям напомнили о надбавке за классное руководство с сентября

 Польский суд не отпустил экс-главу «Укравтодора» под залог

Польский суд не отпустил экс-главу «Укравтодора» под залог
Дегтярев пригласил активных жителей Хабаровска в Народный совет региона

Дегтярев пригласил активных жителей Хабаровска в Народный совет региона

 Политолог Шаповалов раскритиковал доклад "Либеральной миссии" о России

Политолог Шаповалов раскритиковал доклад "Либеральной миссии" о России
19:09   11 Августа 2020
Происшествия

СК возбудил еще семь уголовных дел против основателя "Омбудсмена полиции"

СК возбудил еще семь уголовных дел против основателя "Омбудсмена полиции"

СК РФ возбудил еще семь уголовных дел в отношении основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.

Всего следователи рассмотрят 14 дел против Воронцова, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Тюленева. В отношении основателя паблика возбуждено шесть дел за оскорбление представителя власти и одно дело за незаконное изготовление порнографических материалов.

Тверской суд Москвы 8 мая поместил Воронцова в СИЗО. Ему предъявляли четыре уголовных обвинения по статьям "Вымогательство" и "Незаконный оборот порнографических материалов". По данным следствия, арестованный вымогал у полицейского 300 тысяч рублей за нераспространение личной информации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#воронцов #уголовные дела #Омбудсмен полиции

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...