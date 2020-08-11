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19:03   11 Августа 2020
Происшествия

Адвокаты Захаровых не намерены ограничиваться одним иском

Адвокаты Захаровых не намерены ограничиваться одним иском

Старший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова подал иск о взыскании с Михаила Ефремова 6,5 млн рублей за причинение морального ущерба. Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы других членов семьи, также заявил о готовящихся исках.

Адвокат Захарова-младшего Сергей Аверцев рассказал корреспондентам телеканала "360", что их иск уже подан. Юрист подчеркнул, что в исковом заявлении все изложено весьма подробно, поэтому он принял решение опубликовать документ в открытом доступе — с ним может ознакомиться любой интересующийся.

Правозащитник Александр Добровинский также сообщил о готовящихся исках. Он собирался зачитать и предъявить их сегодня, но заседание пришлось перенести —Ефремова госпитализировали из здания суда с подозрением на инсульт.

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Автор: Кристина Мокроусова
#дтп #ефремов #Захаровы

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