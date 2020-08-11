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18:53   11 Августа 2020
Политика

Соловейчик объяснил, как стоит расценивать переговоры Лаврова и Мааса

Соловейчик объяснил, как стоит расценивать переговоры Лаврова и Мааса

Встреча глав МИД РФ и ФРГ Сергея Лаврова и Хайко Мааса дает сигнал США о намерении завершить строительство "Северного потока — 2", несмотря на санкции. Об этом заявил политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

Как отмечает эксперт, переговоры двух дипломатов в США должны оценить как намерение достроить газопровод, несмотря на угрозы ограничениями. По словам Соловейчика, позиция Германии становится важным фактором, а встреча Лаврова и Мааса в очередной раз это подтвердила.

"Нужно учитывать, что после выборов в будущем году канцлер ФРГ Ангела Меркель покинет свой пост, а ее преемником может стать социал-демократ. Такого рода встреча важна и с учетом будущего, не только текущих проблем и нынешних ситуаций", — цитирует эксперта Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что участники "Северного потока — 2" настроены на его завершение в ближайшее время, передает RT.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #северный поток 2 #Владимир Соловейчик

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