Добровинский: Ефремов мог попасть в реанимацию из-за проблем с наркотиками

Существует множество версий о том, что стало причиной резкого ухудшения самочувствия Михаила Ефремова, заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

Официальной версии того, что именно произошло у здания Пресненского суда сегодня, 11 августа, пока нет. Ни медики, ни представители Ефремова все еще не показали ни одного снимка, который бы свидетельства о том, что самочувствие актера ухудшилось именно из-за инсульта.

В Сети появилось множество версий сегодняшнего инцидента, заявил Добровинский в беседе с телеканалом "360". Так, по мнению самого адвоката, Ефремову могло стать плохо как из-за перенесенного стресса, так и из-за интоксикации наркотиками.

Ранее медики уже находили следы запрещенных веществ в биологическом материале актера. В крови и моче Ефремова врачи обнаружили остатки кокаина.