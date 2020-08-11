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18:53   11 Августа 2020
Общество

Добровинский: Ефремов мог попасть в реанимацию из-за проблем с наркотиками

Добровинский: Ефремов мог попасть в реанимацию из-за проблем с наркотиками

Существует множество версий о том, что стало причиной резкого ухудшения самочувствия Михаила Ефремова, заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

Официальной версии того, что именно произошло у здания Пресненского суда сегодня, 11 августа, пока нет. Ни медики, ни представители Ефремова все еще не показали ни одного снимка, который бы свидетельства о том, что самочувствие актера ухудшилось именно из-за инсульта.

В Сети появилось множество версий сегодняшнего инцидента, заявил Добровинский в беседе с телеканалом "360". Так, по мнению самого адвоката, Ефремову могло стать плохо как из-за перенесенного стресса, так и из-за интоксикации наркотиками.

Ранее медики уже находили следы запрещенных веществ в биологическом материале актера. В крови и моче Ефремова врачи обнаружили остатки кокаина.

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Автор: Василий Пименов
#скорая #дтп #наркотики #ефремов #добровинский

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