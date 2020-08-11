Эксперт перечислил плюсы автомобилей на газу

Российский транспорт стоит заправлять газовым топливом во избежание пожаров. Такое мнение высказал председатель Совета Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Григорий Попов во время онлайн-эфира в Медиагруппе «Патриот». По его словам, газобаллонное оборудование подлежит более серьезному контролю со стороны соответствующих органов, а значит топливо, которым заправляют машины, тщательно проверяется.

«Замена газового баллона предполагает участие соответствующих аккредитованных организаций. Это особая категория специалистов. Что нельзя сказать о ремонтных службах обычных автомобилей. Очевидно, что вероятность пожара на обычной машине намного выше», — объяснил он.

По мнению Попова, если машины будут заправлять газовым топливом, то это пойдет во благо экологии – уменьшится количество выбросов в атмосферу. Помимо этого, оно экономически выгоднее.

«Я считаю, что за этим будущее. И правильно, что общественный транспорт переводят на такой вид топлива», — высказал свое мнение общественник.

Что касается электромобилей, на которые сейчас активно пересаживаются водители в других странах, то Россия к такому виду транспорта еще не готова, считает эксперт.

«Здесь вопросы экономики, и очевидно, что инфраструктура под электрические транспортные средства в России категорически не развита», — заключил он.

Возможность введения в России электромобилей «Политика сегодня» ранее обсуждала с автоэкспертом, главным редактором журнала «За рулем» Максимом Кадаковым. Он считает, что электромобиль пока не может стать основным видом транспорта российского водителя.

«Для многих это машина вторая или третья в семье. Потому что его можно использовать пока только по городу, но, например, в путешествие вы на нем не поедете — элементарно нет станций зарядки. Иметь один электромобиль у нас в России и решить все свои проблемы пока невозможно», — сказал он.

По этой причине, электромобиль остается лишь «игрушкой богатых людей», заявил Кадаков.