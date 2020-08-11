«Мир обезумел»: Гоблин об увольнении австралийца за мем с Гитлером

Австралийская нефтяная компания BP уволила сотрудника Скотта Трейси за то, что он высмеял ситуацию на работе, использовав мем с Адольфом Гитлером. Однако Скотту удалось отвоевать в суде свою должность обратно и даже, как выяснилось, компенсацию в 200 тысяч долларов.

Downfall: BP worker sacked after Hitler meme wins payout https://t.co/V9lCRn5bU2 — BBC News Australia (@BBCNewsAus) August 10, 2020

На видео, которое выложил Трейси в Facebook, показаны кадры из фильма немецкого режиссера Оливера Хиршбигеля «Бункер», где актер Бруно Ганц играет рейхсканцлера Германии Адольфа Гитлера. Работодатель австралийца назвал юмористический ролик «крайне оскорбительным и некорректным».

Комментируя увольнение Скотта Трейси, переводчик, публицист, блогер Дмитрий Пучков (известный как «старший оперуполномоченный Goblin») не мог скрыть своего удивления.

«По-моему, они все на Западе уже окончательно рехнулись со своими этими черными, белыми, гомосексуалистами, лесбиянками, там уже ничего не поймешь. Если людей обвиняют в изнасилованиях, которые они совершили 25 лет назад, и все кричат: «Да, да, так и было!», то уж подобные вещи — разместил картинку — вообще никакого смысла обсуждать нет. Мир обезумел — так я вам скажу», — сказал Пучков в беседе с «Политикой Сегодня».

Впрочем, он допустил, что в договоре с компанией «мелким шрифтом» прописаны определенные требования, которые Скотт мог просто не заметить.

«Было бы неплохо поинтересоваться, что у него написано в контракте, по которому он на эту работу устроился. Как говорится, что там написано мелким шрифтом? Вполне возможно, что именно на этом основании они его и третируют», — предположил эксперт.

В июле 2018 года за использование шуток и мемов в рабочем чате лишились работы несколько сотрудников «Тинькофф Банка». Причиной увольнению послужило нарушение «корпоративных и этических норм». Скриншоты переписки руководства компании обнародовал SMM-специалист Дмитрий Колодин в Telegram-канале «Лось». Из них стало известно, что основатель банка Олег Тиньков, вице-президент по IT Вячеслав Цыганов и разработчик Евгений Уткин восприняли шутки и мемы как «низкокультурное общение».