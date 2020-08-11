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18:38   11 Августа 2020
Происшествия

Новые задержания начались в Минске у метро "Пушкинская"

Новые задержания начались в Минске у метро "Пушкинская"

Внутренние войска Белоруссии начали операцию по задержанию предполагаемых участников акции протеста у метро "Пушкинская" в Минске.

Силовики останавливают подозрительных людей, иногда им приходится устраивать погоню. Люди продолжают прибывать и наблюдать за происходящим. Автомобилисты, проезжающие мимо места инцидента, выражают свое отношение к происходящему гудками.

Солдаты пытаются помешать людям собраться в одном месте и не допустить продолжения беспорядков, сообщает РИА Новости. Согласно данным белорусских СМИ, в центр Минска уже стянули спецтехнику, в частности водометы.

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Автор: Яна Либерман
#минск #задержания #протесты

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