Новые задержания начались в Минске у метро "Пушкинская"

Внутренние войска Белоруссии начали операцию по задержанию предполагаемых участников акции протеста у метро "Пушкинская" в Минске.

Силовики останавливают подозрительных людей, иногда им приходится устраивать погоню. Люди продолжают прибывать и наблюдать за происходящим. Автомобилисты, проезжающие мимо места инцидента, выражают свое отношение к происходящему гудками.

Солдаты пытаются помешать людям собраться в одном месте и не допустить продолжения беспорядков, сообщает РИА Новости. Согласно данным белорусских СМИ, в центр Минска уже стянули спецтехнику, в частности водометы.