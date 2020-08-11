Самонкин: слияние с Twitter обернется для TikTok финансовыми потерями

Возможное слияние двух популярных соцсетей может привести к образованию единой площадки, с помощью которой западные спецслужбы будут давить на Россию и Китай, что грозит TikTok появлением убытков, рассказал российский политолог Юрий Самонкин.

Подобная ситуация уже произошла с Facebook. Москва вновь будет вынуждена бороться с нарушениями российского законодательства в вопросе защиты персональных данных граждан, отметил эксперт.

Сейчас в мире разворачивается масштабная информационная война между Соединенными Штатами и Китаем, что также является немаловажным фактором, обуславливающим поглощение популярного китайского сервиса американскими компаниями, передает слова политолога издание "Ньюинформ".

"Если TikTok согласится идти на слияние с Twitter, то это чревато потерей уникальности и превращением его в площадку западных спецслужб для давления на Китай, Россию и все те страны, с которыми США ведет конкуренцию", — добавил Самонкин.

Трамп не намерен допустить развития глобальной независимой социальной сети, которая может составить конкуренцию западным аналогам и пропагандировать не устраивающие США точки зрения.

Если TikTok станет очередным рупором вещания западной позиции, то вскоре его деятельность начнет противоречить законодательству РФ, что обернется для соцсети не только материальными, но и юридическими потерями, подчеркнул специалист.