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18:17   11 Августа 2020
Происшествия

Пострадавшие от потопа жители Подмосковья получат в подарок бытовую технику

Пострадавшие от потопа жители Подмосковья получат в подарок бытовую технику

Жителей Рузы в Московской области распорядился обеспечить сертификатами на бытовую технику губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Ранее пострадавшие при наводнении получили социальные выплаты от местных властей.

Жителям Рузы подарили сертификаты на бытовую технику и велосипеды в Подмосковье, поддержать население после подтоплений распорядился губернатор области Андрей Воробьев, сообщает телеканал "360".

Дети из пострадавших многодетных семей получили новые велосипеды, среди подарков также микроволновки, холодильники, телевизоры и стиральные машины.

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Автор: Юлия Яковлева
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