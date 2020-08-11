Пострадавшие от потопа жители Подмосковья получат в подарок бытовую технику
Жителей Рузы в Московской области распорядился обеспечить сертификатами на бытовую технику губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Ранее пострадавшие при наводнении получили социальные выплаты от местных властей.
Жителям Рузы подарили сертификаты на бытовую технику и велосипеды в Подмосковье, поддержать население после подтоплений распорядился губернатор области Андрей Воробьев, сообщает телеканал "360".
Дети из пострадавших многодетных семей получили новые велосипеды, среди подарков также микроволновки, холодильники, телевизоры и стиральные машины.