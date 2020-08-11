Польский суд не отпустил экс-главу «Укравтодора» под залог

Варшавский окружной суд в ходе закрытого заседания отказался отпустить бывшего члена Сейма Польши и экс-главу «Укравтодора» Славомира Новака под залог. Хотя адвокаты просили изменить меру пресечения.

«Суд поддержал решение районного суда и согласился с его доводами. На данный момент наш клиент находится под стражей», – объяснил защитник Антони Каня-Сенявский.

По его словам, польский суд опасается мошенничества и более сурового наказания, которое может ожидать Новака. Адвокат отметил, что выдать экс-чиновника на поруки у суда просили 17 человек, в том числе «люди из мира науки, политики и культуры».

Экс-главу «Укравтодора» арестовали в Польше 20 июля. Задержание — результат международного расследования, которое провела совместная группа польских и украинских прокуроров, а также сотрудники Центрального антикоррупционного бюро и НАБУ.

Славомира Новака подозревают в получении взяток от трех компаний — украинской «Альтком», турецкой «Онур» и польской ECM Group. Национальное антикоррупционное бюро Украины не потребовало выдать Славомира Новака Украине, поэтому его судят за коррупцию в Польше.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий объяснял, что Новак маскировал происхождение неправомерной выгоды и регистрировал на имена доверенных лиц предприятия в Польше, статутный капитал которых пополнялся деньгами участников тендерных процедур.

По его словам, установили создание двух таких предприятий в республике. В октябре 2017 года банковские счета подконтрольного лица пополнились двумя траншами на сумму 20 тысяч евро и 50 тысяч евро, а также передали наличные на сумму 49 тысяч долларов, которые в дальнейшем внесли в статутный фонд одного из предприятий.

Кроме того, по данным главы САП, Новак в течении мая-августа 2018 года заявил одному из участников тендерных процедур не только о необходимости платить по 45 тысяч евро ежемесячно, но и перечислять в течение двух лет эти деньги на счета компаний, зарегистрированных на Кипре, под видом предоставления фиктивных консультационных услуг.