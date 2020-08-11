Провокаторов из "Открытой России" задержали в Минске

Членов признанной в РФ нежелательной организации "Открытая Россия" Артема Важенкова и Игоря Рогова задержали в Минске. Они приехали в Белоруссию в период выборов и были обнаружены в числе провокаторов на митингах в Минске.

Новостью о задержании Важенкова и Рогова поделился координатор "Открытой России" Андрей Пивоваров на своей странице Twitter. После окончания выборов в Минске начались беспорядки, в центре которых и оказались члены организации. Связь с ними была потеряна с 10 августа, по номеру Важенкова отвечал неизвестный мужчина, отказывающийся представиться.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что "Открытая Россия" может быть заинтересована в госперевороте в Белоруссии. Напряженная политическая обстановка в стране является благодатной для разного рода провокаций, которыми отличается организация, действующая под эгидой Михаила Ходорковского.