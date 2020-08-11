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18:35   11 Августа 2020
Россия

Депутат Анохин призвал смело прививаться от COVID-2019

Депутат Анохин призвал смело прививаться от COVID-2019

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин призвал россиян не бояться делать прививки от коронавируса. Об этом он заявил во время онлайн-эфира в Медиагруппой «Патриот» во вторник, 11 августа.

Анохин подчеркнул, что вакцинация будет исключительно добровольной.

«У человека есть выбор. Если он хочет прививаться, он может добровольно привиться. Если не захочет,  может этого не делать. Я думаю, что это совершенно разумно. Оставляя человеку выбор, мы можем минимизировать антипрививочные движения, мероприятия, акции и негативную антигосударственную риторику», — подчеркнул парламентарий.

Андрея Анохина поддержал председатель Совета Санкт-Петербургского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Григорий Попов. Он также отметил, что необходимо проводить просветительскую работу по самой вакцине.

«Активистов, скорее всего, пугает неизвестность. Они не знают, например, из чего готовится прививка. Возможно, стоит больше внимания уделять общепринятым нормам соответствия: сертификации, международным стандартам здравоохранения», — полагает Попов.

Сегодня президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. Глава государства  выразил надежду, что массовый выпуск вакцины будет налажен в ближайшее время.

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Автор: Каролина Зулкарнаева
#россия #вакцинация #вакцина от COVID-19

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