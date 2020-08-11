После трагедии в Кемерове ужесточились правила только для новых ТЦ

После трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» правила противопожарной безопасности для новых торговых центров серьезно ужесточились, заявил председатель совета Санкт-Петербургского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Григорий Попов. Вместе с тем, в действующих торговых комплексах изменения происходят медленнее, заметил он.

«После "Зимней вишни" как прежде уже не будет. Прошла масса законодательных инициатив, которые нашли отражение в нормативных документах. Не могу сказать, что в действующих ТЦ за один-два-три года все поменяется, но строительство и проектирование новых объектов — уже требования содержат изменения и выводы, которые вытекали из трагических событий, в том числе и "Зимней вишни"», — рассказал Попов во время онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот».

По словам общественника, после каждой трагедии эксперты задумываются об упущенных моментах, чтобы впредь такого не допускать.

«Каждый пункт правил пожарной безопасности написан кровью. Все вытекающее когда-то было результатом чьей-то трагедии», — убежден гость эфира.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в Кемерове 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже у кинозалов и детской игровой зоны с аттракционами. В горящем здании, так и не сумев найти выход, погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Еще 450 человек признаны пострадавшими. Уничтожено и повреждено имущество 140 человек и 100 юридических лиц.

В рамках двух уголовных дела арестовали почти два десятка человек, в том числе бывших руководителей торгового центра Юлию Богданову, Надежду Судденок и Георгия Соболева. Их обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ) и нарушении требований пожарной безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. (ч. 3 ст. 219 УК РФ)

Обвиняемыми по второму делу стали бывший руководитель ГУ МЧС России по Кузбассу Александр Мамонтов и бывший главный госинспектор Кемерова по пожарному надзору Григорий Терентьев. Им вменили по ст. 160 «Присвоение или растрата», ст. 293 «Халатность» и ст. 159 «Мошенничество». Следствие также предъявило обвинение совладельцу «Зимней вишни» Вячеславу Вишневскому, в даче взятки в особо крупном размере надзорным органам, которые игнорировали пожарные нарушения в ТЦ.

Пока что по делу о «Зимней Вишне» не прозвучало ни одного приговора.