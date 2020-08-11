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17:57   11 Августа 2020
Ближнее зарубежье

Экс-глава офиса президента Украины назвал угрозой власти поджог Tesla в Киеве

Экс-глава офиса президента Украины назвал угрозой власти поджог Tesla в Киеве

Электрический кроссовер Tesla Model X, который принадлежит бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Богдану, сгорел в Киеве. Предварительно, машину подожгли. Злоумышленники поставили сумку с неизвестным содержимым, поэтому Tesla загорелась. Никто не пострадал, но автомобиль не восстановить.

По информации украинских изданий, Андрей Богдан купил Tesla Model X еще в 2016 году. Автомобиль прославился, потому что на нем ездил украинский лидер Владимир Зеленский. Президент одалживал у Богдана электромобиль для съемок видеороликов, адресованных народу.

Украинские полицейские отметили, что пламя перекинулось на припаркованные рядом автомобили Mazda и Hyndai, принадлежащие местным жителям. Национальная полиция Киева в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога, назначила необходимые экспертизы.

Экс-глава офиса президента Украины назвал угрозой власти поджог Tesla в Киеве

«Я расцениваю это как угрозу от власти. Кроме того, прослеживается определенный символизм – ровно полгода с тех пор как я счастливым уволился с должности руководителя офиса президента Украины. Я понимаю, что заказчик этого преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах, однако, дорогие, кризисные истории – моя работа», – написал Андрей Богдан в Facebook.

Андрей Богдан занимал пост руководителя офиса президента Украины с 31 мая 2019 года по 12 февраля 2020 года. Далее его заменил Андрей Ермак. Бывший руководитель ОП заявлял, что всю зарплату за время работы у Зеленского перечислял на благотворительность.

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Автор: Андрей Рыдаль
#украина #поджог #tesla #богдан

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