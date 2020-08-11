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17:38   11 Августа 2020
Весь мир

Джабаров уверен в американском следе шпионского скандала в Словакии

Джабаров уверен в американском следе шпионского скандала в Словакии

Тот факт, что Госдепартамент США мгновенно отреагировал на ситуацию с высылкой российских дипломатов из Словакии, указывает на то, что Братислава приняла это решение под влиянием Вашингтона.

По мнению российского сенатора Владимира Джабарова, которое он высказал в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН), шпионский скандал в Словакии, в ходе которого местные спецслужбы сообщили в МИД о якобы ведущейся российскими дипломатами шпионской деятельности и необходимости их выслать, разгорелся именно «по наводке» Штатов.

Таким образом Джабаров прокомментировал сообщение о том, что американский Государственный департамент приветствует решение властей Словакии о высылке трех российских дипломатов, заподозренных в шпионаже, которое было опубликовано на страничке официального представителя Госдепа Морган Ортагус Twitter.

Джабаров уверен в американском следе шпионского скандала в Словакии

При этом сенатор отметил, что какая-то часть дипломатов во всем мире всегда работает под прикрытием на разведку своей страны, нужно понимать, что так было и так будет, и в этом нет ничего страшного.

«А что, у нас в американском посольстве работают только преподаватели и учителя средней школы? Там, извините меня, резидентура одна из мощнейших в мире, все работают под прикрытием», — добавил Джабаров.

Особого внимания, по его словам, заслуживает в этой ситуации вопрос, почему в последнее время Словакия и Чехия так активизировались в борьбе против РФ. Пока не ясно, чем это вызвано.

«Возможно, общий настрой руководства этих стран стал подозрительно антироссийским, и этим активно пользуются американцы. Но повторяю, это все спланированная акция, за которой торчат уши американцев», - заключил свою мысль собеседник издания.

Джабаров уверен в американском следе шпионского скандала в Словакии 

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Автор: Александр Люблинский
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