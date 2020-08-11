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17:22   11 Августа 2020
Россия

Ракеты Х-32 на истребителях Су-30 станут несбиваемым козырем ВКС РФ

Ракеты Х-32 на истребителях Су-30 станут несбиваемым козырем ВКС РФ

Боевые возможности многофункционального истребителя Су-30СМ значительно расширятся, благодаря гиперзвуковой крылатой ракете Х-32, которой российские инженеры планируют оснастить самолет.

Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказал летчик-инструктор Андрей Красноперов, комментируя опубликованную ранее газетой «Известия» новость о том, Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России разрабатывает для «Сухого» принципиально новое вооружение.

Если ракету Х-32, которая является современной модернизированной версией Х-22, получится поставить на Су-30СМ, у истребителя появится возможность поражать не только дальние наземные объекты, но и группировки вражеских кораблей, считает военный эксперт.

Ракеты Х-32 на истребителях Су-30 станут несбиваемым козырем ВКС РФ

«Теперь уже Су будет подходить ну не совсем под уровень дальней авиации, но очень близко к нему. Он элементарно сможет поражать цели на удалении 4000 км. Ракету пустил и ушел, она сама долетит куда надо — просто вводишь координаты», — заявил Красноперов.

Также он рассказал, что Х-32 уже зарекомендовала себя с хорошей стороны – благодаря возможности подниматься на большую высоту, где она становится недоступной для средств противовоздушной обороны, эта ракета может прорывать корабельные средства обороны и в крутом пике заходить на цель.

«Там скорости такие, что ее практически ничем не собьешь. Это значительно усилит ВКС и будет отличным козырем», — заключил Андрей Красноперов.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #армия #ракета #вооружение #общество #х-32

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