Ракеты Х-32 на истребителях Су-30 станут несбиваемым козырем ВКС РФ

Боевые возможности многофункционального истребителя Су-30СМ значительно расширятся, благодаря гиперзвуковой крылатой ракете Х-32, которой российские инженеры планируют оснастить самолет.

Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказал летчик-инструктор Андрей Красноперов, комментируя опубликованную ранее газетой «Известия» новость о том, Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России разрабатывает для «Сухого» принципиально новое вооружение.

Если ракету Х-32, которая является современной модернизированной версией Х-22, получится поставить на Су-30СМ, у истребителя появится возможность поражать не только дальние наземные объекты, но и группировки вражеских кораблей, считает военный эксперт.

«Теперь уже Су будет подходить ну не совсем под уровень дальней авиации, но очень близко к нему. Он элементарно сможет поражать цели на удалении 4000 км. Ракету пустил и ушел, она сама долетит куда надо — просто вводишь координаты», — заявил Красноперов.

Также он рассказал, что Х-32 уже зарекомендовала себя с хорошей стороны – благодаря возможности подниматься на большую высоту, где она становится недоступной для средств противовоздушной обороны, эта ракета может прорывать корабельные средства обороны и в крутом пике заходить на цель.