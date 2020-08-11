Депутат Анохин исключил повторение катастрофы Бейрута в России

В России невозможно повторение катастрофы Бейрута. Такую уверенность выразил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот». По его словам, российские службы работают более серьезно, чем ливанские.

«У нас в этом плане постоянно идет мониторинг ситуации. Мы не Ливан, мы более развитое государство», — сказал он.

Председатель Совета Петербургского городского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Григорий Попов также отметил, что в России, а в частности в Петербурге, компетентные органы усиленно контролируют работу портов и подобных объектов. Поэтому нам не стоит опасаться повторения трагедии Ливана.

«Надзор над портовыми и сливо-наливными объектами находится в компетенции строго федеральных надзорных органов, муниципальный надзор исключен. Это указывает на то, что и подход к организации этих мероприятий и как следствие результативность принимаемых мер на высоком уровне», — отметил Попов.

Он также добавил, что действующее законодательство, контролирующее надзорные мероприятия, позволяет своевременно выявлять и устранять какие-либо нарушения.

Тем не менее, мы должны учитывать опыт других стран, чтобы наша страна не столкнулась с подобной катастрофой, говорит Андрей Анохин.

«Подобные уроки дают нам возможность более серьезно подойти к вопросу безопасности на такого рода объектах. И эти уроки мировых трагедий нужно изучать для того, чтобы обезопасить нашу страну от такого рода проявлений», — считает депутат.

Ранее в «Патриоте» обсудили возможность отказаться от газа ради безопасности.