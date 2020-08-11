США закусили удила. «Северный поток - 2» сеет раскол в НАТО

Действия США в отношении газопровода «Северный поток — 2» сильно вредят интересам Евросоюза, заявил глава МИД Германии Хайко Маас. Немецкий дипломат отметил, что Вашингтон следует по «ложному пути», объявляя санкции в отношении компаний, которые занимаются строительством трубопровода.

«Для нас, для правительства Германии, трансатлантические связи не только в настоящий момент, но уже на протяжении многих лет имеют выдающееся значение. И не только для нас, но и для Европы вообще. Они глубже, чем какая-то политическая конъюнктура. Тем не менее, мы должны констатировать, что санкции между партнерами — это действительно неверный и ложный путь», — сказал Маас.

Вашингтон действительно уделяет чрезмерное внимание Европе, забывая про собственные проблемы, рассказал «Политике Сегодня» директор Международного некоммерческого фонда «Центр геополитических экспертиз» Валерий Коровин. Если страна намерена стать «снова великой», как гласил предвыборный лозунг действующего президента, то необходимо следовать изначально намеченной политике.

«США должны двигаться по пути, который обозначил президент Дональд Трамп. Сделать Америку снова великой, занявшись своими делами. У них серьезные экономические проблемы, большой внешний долг, слабая система образования и здравоохранения, которые не направлены на реальную помощь гражданам. А Европу стоит оставить в покое. Страны ЕС сами решат, как им развивать свою экономику», — заверил эксперт.

Подобную позицию высказывал и глава немецкого дипведомства. По словам Мааса, заинтересованность Германии в строительстве «Северного потока — 2» — это «суверенное решение», на которое не в силах оказывать влияние ни одно стороннее государство. Дипломат заверил, что страны Евросоюза уже обсуждают тему вмешательства со стороны США и их экстерриториальные санкции.

Коровин уверен, что если Вашингтон и дальше будет следовать глобалистской стратегии и усиливать геополитические позиции в мире вопреки желанию собственных союзников, то США возненавидят даже члены Североатлантического альянса.

«В вопросе "Северного потока — 2" для США же уже играет не столько экономический интерес, сколько принципиальная позиция. Вашингтон уже, что называется, "закусил удила". Страна пошла ва-банк, выступая против газопровода, и теперь не хочет менять свою позицию принципиально. Речь о выгоде уже не идет. США уже просто доходят до полного безумия, не желая отступиться и признать ошибки», — добавил политолог.

Впрочем, со временем за Германией могут последовать и другие европейские страны, подчеркнул Коровин. К примеру, чешский премьер Андрей Бабиш перед началом переговоров с американским госсекретарем Майком Помпео сказал, что Прага не видит необходимости в размещении американских солдат на своей территории. Так политик прокомментировал вопрос передислокации 12 тысяч военнослужащих США из Германии:

«Не вижу повода, почему мы должны иметь у себя американских военных. Чешская сторона не заинтересована в этом. Мы союзники в НАТО, в этом ничего не меняется. Еще неизвестно, куда эти военные (из Германии) направятся, но точно не к нам, вопрос об этом никогда не стоял».

Такая позиция резко отличается от взглядов Польши или Латвии, которые с радостью готовы принять у себя американских гостей. «Политика Сегодня» уже писала, как глава Белого дома поставил под угрозу выработанный баланс сил на территории Европы путем вывода войск из Германии. Выпады Берлина и Праги в сторону Вашингтона можно расценивать, как начало своеобразного «освобождения» ЕС от контроля со стороны США, не стал скрывать Коровин.

«Да, Европа постепенно освобождается, возможен раскол в НАТО. И те страны, которые раньше снизу вверх смотрели на США, сейчас понимают все пагубные последствия американского присутствия на своей территории. Американские войска нужны только очень слабым странам. Они приносят за собой хаос и экономические проблемы», — заключил специалист.

Газопровод «Северный поток — 2» соединит Россию и Германию: начальная точка располагается в районе Усть-Луги, Ленинградская область, а конечная — в районе Грайфсвальда, ФРГ. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров в год, а длина труб оценивается в 1200 километров.

Изначально задумывалось, что СП-2 заработает уже в 2020 году, однако из-за санкций США строительство газопровода пошло медленнее. Вашингтон, надеясь войти на европейский рынок со своим сланцевым газом, ввел ограничения против компаний, которые занимаются строительством российского проекта. Однако «Газпром» не отказался от реализации проекта. Также среди противников — Украина. Официальный Киев боится потерять доходы от транзита газа России по своей территории.